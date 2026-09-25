Психолог объяснила, что такое пищевой развод в отношениях

Психолог Ксения Солопанова объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», что такое пищевой развод в отношениях. По словам эксперта, это ситуация когда партнёры перестают есть вместе. Они не расстаются и не ссорятся, а просто убирают из отношений совместные приёмы пищи. Каждый покупает и ест что хочет, когда хочет и где хочет.

«Смысл в том, что еда — это не только про голод. Это ещё и про решения: кто готовит, кто покупает продукты, кто моет посуду, что вообще будет на столе. Например, один хочет здоровую домашнюю еду, а другой с радостью закажет фастфуд. Один ест рано, другой не чувствует голода до позднего вечера. А ещё бывают диеты, аллергии, пищевые предпочтения и всё остальное. В итоге в некоторых парах каждый приём превращается в торг», — говорит психолог.

Это не значит, что теперь нельзя поесть вдвоём. Можно устроить завтрак в выходные, сходить куда-нибудь поужинать или собраться по особому случаю, если захочется. Просто совместная еда перестаёт быть ежедневной рутиной.

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