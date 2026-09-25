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Психолог объяснила, что такое пищевой развод в отношениях

Психолог объяснила, что такое пищевой развод в отношениях
Что такое пищевой развод
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Психолог Ксения Солопанова объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», что такое пищевой развод в отношениях. По словам эксперта, это ситуация когда партнёры перестают есть вместе. Они не расстаются и не ссорятся, а просто убирают из отношений совместные приёмы пищи. Каждый покупает и ест что хочет, когда хочет и где хочет.

«Смысл в том, что еда — это не только про голод. Это ещё и про решения: кто готовит, кто покупает продукты, кто моет посуду, что вообще будет на столе. Например, один хочет здоровую домашнюю еду, а другой с радостью закажет фастфуд. Один ест рано, другой не чувствует голода до позднего вечера. А ещё бывают диеты, аллергии, пищевые предпочтения и всё остальное. В итоге в некоторых парах каждый приём превращается в торг», — говорит психолог.

Подробнее — в рубрике «Теперь вы знаете»:
Пары едят раздельно, чтобы не расстаться. Что такое пищевой развод?
Пары едят раздельно, чтобы не расстаться. Что такое пищевой развод?

Это не значит, что теперь нельзя поесть вдвоём. Можно устроить завтрак в выходные, сходить куда-нибудь поужинать или собраться по особому случаю, если захочется. Просто совместная еда перестаёт быть ежедневной рутиной.

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