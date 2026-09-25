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Дерматолог объяснила, что определяет тип старения кожи

Дерматолог объяснила, что определяет тип старения кожи
Что влияет на тип старения
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Дерматолог Наталия Исаева объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», что определяет тип старения кожи. По словам эксперта, он продиктован генетикой, но огромное влияние на скорость проявления признаков оказывают уровень стресса и образ жизни, вредные привычки, колебания веса, гормональные изменения и влияние солнца.

«Со временем может измениться и ведущий механизм старения: например, когда в молодом возрасте на первый план выходит мимическая активность, а позже становятся заметны изменения подкожно-жировой клетчатки и связочного аппарата», — говорит врач.

Поэтому определять тип старения лица только по фотографии или одному признаку некорректно. Косметолог оценивает состояние кожи, объём и распределение жировой ткани, мышечную активность, степень опущения тканей, выраженность отёков и особенности анатомии лица.

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