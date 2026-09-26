Эксперт назвала самую частую ошибку, которую совершают многие во время приёма лекарства

Провизор аптек «Столички» Татьяна Емельянова назвала в беседе с «Чемпионатом» самую частую ошибку, которую совершают многие во время приёма лекарства. Речь идёт о недостаточном количестве жидкости. Вода выполняет две важные функции.

«Во-первых, она смачивает поверхность таблетки или капсулы, уменьшая трение о стенки пищевода. Во-вторых, достаточный объём жидкости создает поток, который буквально «подхватывает» препарат и проталкивает его дальше, в желудок», — говорит эксперт.

Также имеет значение положение тела. Приём лекарства лёжа или даже сидя с сильным наклоном головы замедляет продвижение препарата, и он дольше задерживается на стенках пищевода. Ещё хуже, когда человек принимает лекарство прямо перед сном и тут же ложится. В такой ситуации организм не успевает запустить нормальный процесс глотания, и продвижение препарата нарушается.

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