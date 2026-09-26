Врач рассказала, почему нельзя пытаться лечить боль в спине самостоятельно

Участница Альянса тренеров Evotren, врач физической и реабилитационной медицины, ЛФК и спортивной медицины Мария Перцева рассказала в беседе с «Чемпионатом», почему нельзя пытаться лечить боль в спине самостоятельно.

«Современное понимание боли выходит за рамки механистической модели. Хронический болевой синдром сопровождается центральной сенситизацией, изменением обработки ноцицептивных сигналов и психологическими реакциями — страхом движения, тревожно-депрессивными состояниями. Эти факторы не корректируются упражнением из видеоролика в интернете. Игнорирование психологического компонента поддерживает болевое поведение и хронизацию», — говорит эксперт.

Универсальные упражнения из интернета не учитывают индивидуальные противопоказания. При наличии «красных флагов» любая нагрузка должна быть отложена до уточнения диагноза. Отсутствие объективной оценки функционального состояния не позволяет определить адекватность нагрузки, её объём и необходимость модификации. Неверно подобранное упражнение усиливает боль и формирует избегающее поведение.

Работа врача-реабилитолога начинается с дифференциальной диагностики и оценки функционального статуса. Определяются доминирующий механизм боли, степень ограничения движений, толерантность к нагрузке, цели пациента и прогностические факторы. На этой основе формируется индивидуальная программа: контроль движения, укрепление мышечного корсета, растяжение, аэробная активность или их комбинация. Упражнение здесь — инструмент, а не самоцель.

Перцева подчеркнула, что боль в спине требует клинической оценки, учитывающей гетерогенность механизмов, биопсихосоциальный контекст и индивидуальные особенности пациента. Только такой подход соответствует принципам доказательной реабилитации.

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