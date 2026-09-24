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В 2027 году «Пикник Афиши» пройдёт в Москве и Петербурге

В 2027 году «Пикник Афиши» пройдёт в Москве и Петербурге
«Пикник Афиши»
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«Пикник Афиши» состоится 19 июня 2027 года в Москве в музее-заповеднике «Коломенское» и 7 августа 2027 года в Санкт-Петербурге на Елагином острове. Программа будет объявлена позже, а уже сейчас можно строить планы и отмечать даты в календаре. В следующем году на смену луна-парку придёт новый, захватывающий формат – и у этой истории будут свои декорации, герои, атмосфера и даже сюрпризы. Фестиваль снова удивит.

Летом «Пикник Афиши» традиционно становится точкой притяжения для тех, кто любит музыку и умеет активно проводить выходные. Здесь встречаются старые друзья и находятся новые, хором поют знакомые песни, а любимую группу иногда открывают случайно – просто проходя мимо сцены. Можно приехать к первому выступлению и остаться до последнего, а между ними успеть попробовать разные активности, будто за один день прожил если не целое лето, то уж точно маленький отпуск.

В 2026 году «Пикник Афиши» собрал более 50 тысяч гостей в двух столицах и превратил обе площадки в гигантский луна-парк. Уличные актёры, ходулисты и яркие декорации создавали ощущение праздника, пока на фестивальных локациях соседствовали хип-хоп и рок, инди и поп, происходили громкие возвращения и открывались новые имена. В Петербурге впервые появилась собственная электронная сцена – раньше она была только на московском фестивале.

Кроме музыки, гостей ждала насыщенная программа. В обоих городах работали тематические фудкорты: от хот-догов и восточного стритфуда до ресторанных блюд и нишевых напитков. В музейной зоне гостей встречали интерактивные проекты, а в творческих мастерских можно было расписать одежду или сделать сувенир на память. Для семей с детьми организовали отдельное заботливое пространство с квестами, театральной сценой и дизайнерскими мастер-классами.

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