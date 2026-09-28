Забег «Золотая параллель» пройдёт в Армавире 3 октября. Стартовая зона будет расположена на площади Ленина.

В программе старты на 10 км, 5 км, 2 км, а также детский забег. Все желающие смогут попробовать свои силы на комфортной для себя дистанции.

Расписание

7:00 – открытие стартового городка, начало работы раздевалок и камер хранения (г. Армавир, площадь имени Ленина);

8:00 – старт забегов на дистанциях 5 км;

9:00 – старт забегов на дистанциях 10 км;

9:15 – церемония награждения победителей забега 5 км;

10:25 – церемония награждения победителей забега 10 км;

11:00 – старт забега на дистанции «Детская элита»;

11:15 – старт забега на дистанции «Детская миля» для детей 11-14 лет;

11:30 – старт забега на дистанции «Детская миля» для детей 7-10 лет;

11:45 – старт забега на дистанции «Детская миля» для детей 0-6 лет;

12:00 – церемония награждения победителей на дистанции «Детская элита»;

13:00 – закрытие соревнований.

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