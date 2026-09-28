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Забег «Золотая параллель» пройдёт в Армавире 3 октября

Забег «Золотая параллель» пройдёт в Армавире 3 октября
«Золотая параллель»
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Забег «Золотая параллель» пройдёт в Армавире 3 октября. Стартовая зона будет расположена на площади Ленина.

В программе старты на 10 км, 5 км, 2 км, а также детский забег. Все желающие смогут попробовать свои силы на комфортной для себя дистанции.

Расписание

  • 7:00 – открытие стартового городка, начало работы раздевалок и камер хранения (г. Армавир, площадь имени Ленина);
  • 8:00 – старт забегов на дистанциях 5 км;
  • 9:00 – старт забегов на дистанциях 10 км;
  • 9:15 – церемония награждения победителей забега 5 км;
  • 10:25 – церемония награждения победителей забега 10 км;
  • 11:00 – старт забега на дистанции «Детская элита»;
  • 11:15 – старт забега на дистанции «Детская миля» для детей 11-14 лет;
  • 11:30 – старт забега на дистанции «Детская миля» для детей 7-10 лет;
  • 11:45 – старт забега на дистанции «Детская миля» для детей 0-6 лет;
  • 12:00 – церемония награждения победителей на дистанции «Детская элита»;
  • 13:00 – закрытие соревнований.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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