Врач рассказал, как безопасно заниматься триатлоном на открытой воде

Врач-инфекционист АО «Медицина» Владимир Неронов рассказал в беседе с «Чемпионатом», как безопасно заниматься триатлоном на открытой воде. Для спортсменов, которые тренируются или участвуют в соревнованиях на открытой воде, ключевой вопрос — не наличие в водоёме каких-то мифических «экзотических паразитов», а контроль его санитарного состояния. Официальные старты и организованные тренировки должны проводиться в местах, где качество воды предварительно оценивается организаторами.

«Особенно сомнительным выбором для самостоятельного заплыва будут технические пруды, небольшие замкнутые водоёмы и любые участки, где есть признаки загрязнения, слив сточных вод, канализационные или ливневые выпуски. Если вода мутная, покрыта подозрительной плёнкой, имеет неприятный запах или место не предназначено для купания, экспериментировать не стоит», — говорит врач.

Во время плавания также важно не заглатывать воду. Пить для восполнения жидкости следует только безопасную воду, принесённую с собой. Перед купанием стоит убедиться, что водоём официально разрешён для рекреационного использования. Не следует заходить в воду там, где установлены запрещающие знаки или есть очевидные признаки загрязнения.

После заплыва достаточно принять душ и вымыть кожу. Если после купания появился зуд и мелкая сыпь, чаще всего речь идёт о местной реакции кожи, в том числе возможном «зуде купальщика», а не о тяжёлой паразитарной инфекции.

Если же после купания в течение последующих дней появились высокая температура, выраженная слабость, многократная диарея, рвота, сильные боли в животе или другие необычные симптомы, необходимо обратиться к врачу и сообщить ему о контакте с открытой водой.

Главный принцип здесь достаточно простой: опасность представляет не сама открытая вода, а конкретный водоём, его санитарное состояние и наличие загрязнения. Поэтому вместо страха перед «паразитами в озере» гораздо полезнее оценивать место для купания и соблюдать элементарные правила безопасности.

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