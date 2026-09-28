Уролог объяснил, сколько раз в день нормально ходить в туалет

Сколько раз в сутки нормально мочиться — вопрос, который волнует многих. Ответ зависит от ряда факторов, рассказал в беседе с «Чемпионатом» кандидат медицинских наук, врач-уролог клиники «Евроонко» Михаил Странадко.

Для здорового взрослого человека средняя норма — пять-восемь мочеиспусканий в сутки. При обычном питьевом режиме допустимо от четырёх до 10 раз, если нет дискомфорта. Ночью достаточно одного похода в туалет.

«Следует иметь в виду, что на частоту очень влияют привычки. Если вы пьёте много воды, кофе, чай или газировку — ходить будете чаще. Женщины в среднем посещают туалет немного чаще мужчин», — говорит уролог.

После 60 лет из-за возрастных изменений мышц и почек норма может вырасти до 10 раз в день. При беременности тоже бывают более частые позывы, что вполне физиологично.

Как отмечает Михаил Странадко, насторожиться стоит, если походы в туалет стали заметно чаще без видимой причины — например, при том же объёме выпитой жидкости. Особенно если появились жжение, боль, мутная моча или ночные подъёмы более двух раз. Это могут быть признаки инфекций, проблем с простатой, сахарного диабета и других состояний, включая онкологические заболевания.

Слишком редкие походы (менее трёх-четырёх раз в сутки) тоже повод для внимания — иногда это сигнал обезвоживания или проблем с почками.

«Главное — обращайте внимание на динамику. Если привычный ритм вас не беспокоит, скорее всего, всё в порядке. А при любых сомнениях не стесняйтесь обратиться к урологу», — заключает Михаил Странадко.

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