Уролог рассказал, какие привычки повышают риск образования камней в почках

Камни в почках (нефролитиаз) — одно из самых распространённых урологических заболеваний, при котором в почках откладываются конкременты. По разным оценкам, оно встречается у 5–12% населения Земли, то есть у десятков миллионов людей. Какие привычки повышают риск, в беседе с «Чемпионатом» рассказал кандидат медицинских наук, врач-уролог клиники «Евроонко» Михаил Странадко.

По его словам, часто люди сами создают условия для появления камней. Главный фактор — дефицит воды. Если выпивать меньше 1,5–2 литров жидкости в день, моча становится концентрированной, соли легче выпадают в осадок и превращаются в камни. Особенно это опасно летом и при активной работе.

Второй фактор — избыток соли. Солёные продукты, колбасы и фастфуд заставляют почки выводить больше кальция, который является основой большинства камней. Норма — не более чайной ложки соли в сутки с учётом всей еды.

Третья вредная привычка — избыток мяса и животных белков. Красное мясо, субпродукты и наваристые бульоны закисляют мочу и способствуют образованию уратных камней. Также повышают риск сладкие газировки и избыток сахара.

«Ну и, конечно, среди факторов риска нельзя не отметить малоподвижный образ жизни и лишний вес: они нарушают обмен веществ и работу почек», — резюмирует Михаил Странадко.

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