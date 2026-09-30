Дерматолог рассказала, почему могут шелушиться брови и кожа вокруг носа

Шелушение в Т-зоне — на бровях, крыльях носа и в носогубных складках — одна из самых частых жалоб на дерматологическом приёме. Об этом рассказала в беседе с «Чемпионатом» Диана Хадж, врач-дерматолог клиники «Евроонко» в Краснодаре.

По словам эксперта, эта зона отличается повышенной активностью сальных желёз и одновременно очень тонкой, чувствительной кожей, поэтому она зачастую реагирует первой.

Самая вероятная причина — сeборейный дерматит, если шелушение сопровождается жирным блеском, желтоватыми корочками и покраснением. Виновник — дрожжеподобный грибок Malassezia, который в норме живёт на коже у большинства людей, но при благоприятных условиях начинает активно размножаться и вызывать воспаление. Причинами обострения зачастую являются стресс, гормональные колебания, снижение общего и местного иммунитета, холодная влажная погода.

Если шелушение вокруг носа и в складках губ сопровождается мелкими красными прыщиками и чувством стянутости, речь может идти о периоральном дерматите. Часто он возникает как реакция на длительное и бесконтрольное использование местных гормональных средств, фторированную зубную пасту или плотную окклюзионную косметику. Кожа в этой зоне истончается, краснеет и может также шелушиться.

У людей со склонностью к атопии защитный барьер кожи нарушен изначально. Зимой, при работающих батареях и сухом воздухе, проблема обостряется. Кожа выглядит тусклой, покрывается мелкими чешуйками, может зудеть.

Кожа вокруг носа и на бровях часто страдает от косметики и средств ухода. Тушь для бровей, тональный крем, пудра, солнцезащитные средства, лосьоны после бритья — всё это может вызывать раздражение и аллергическую реакцию. Иногда виновником становится даже привычный шампунь или гель для умывания, попадающий на эти зоны.

Реже причина кроется в дерматофитах или других грибковых инфекциях. В этом случае шелушение обычно имеет чёткие границы, а на коже появляются кольцевидные пятна. Здесь, как правило, будет превалировать жалоба на сильный зуд.

Хотя псориаз чаще поражает локти и колени, у некоторых пациентов первые высыпания появляются именно в области лица. Характерные признаки — чётко очерченные красные пятна с серебристо-белыми чешуйками.

Диана Хадж подчёркивает: самостоятельно пациентам редко удаётся отличить то или иное состояние. Поэтому рекомендуется обратиться к врачу-дерматологу, чтобы после осмотра врач мог грамотно подобрать средства по вашей проблеме.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.