15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Дерматолог рассказала, почему могут трескаться уголки губ

Дерматолог рассказала, почему могут трескаться уголки губ
Почему могут трескаться уголки губ
Комментарии

Трещинки в уголках рта — проблема, с которой хотя бы раз в жизни сталкивался почти каждый. Об этом рассказала в беседе с «Чемпионатом» Диана Хадж, врач-дерматолог клиники «Евроонко» в Краснодаре.

В медицине это состояние называют ангулярным хейлитом или «заедами». Многие ошибочно считают его безобидной мелочью, но за этим симптомом нередко скрываются серьёзные причины.

Самая частая причина — это инфекции. В норме в уголках губ скапливается слюна, создавая идеальную влажную среду для размножения различных микроорганизмов. Как только защитный барьер кожи нарушается, туда тут же устремляются бактерии, грибы и вирусы.

Бактерии чаще всего вызывают гнойные, так называемые «медовые» корочки и глубокие трещины. Если же трещины покрыты белым творожистым налётом, вероятнее всего это свидетельствует о присоединении грибковой микрофлоры — кандидозе.

Также изменения в уголках губ могут быть связаны с некоторыми дефицитами витаминов и микроэлементов. Например, при железодефицитной анемии, недостатке витаминов группы B, цинка также могут наблюдаться «заеды».

Немаловажной причиной появления подобных жалоб могут быть банальная сухость кожи, агрессивные косметические средства, а также привычка облизывать или покусывать губы.

Не нужно забывать о стрессовом факторе, отмечает эксперт. Хронический стресс снижает общий и местный иммунитет кожи, замедляет регенерацию тканей. Многие пациенты замечают, что трещины появляются именно в напряжённые периоды жизни.

Диана Хадж подчёркивает: трещины в уголках губ — это не просто косметический дефект и не следствие «плохого ухода». Часто за ними стоят инфекции, авитаминозы или стрессовые факторы. Правильный уход и своевременный визит к дерматологу помогут не только залечить трещинки, но и найти корень проблемы.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Гонконгский грипп пришёл в Россию. Чем он особенно опасен и как от него защититься Гонконгский грипп пришёл в Россию. Чем он особенно опасен и как от него защититься
Тип старения лица определяет уход за кожей. Как понять, что выбрать из косметики Тип старения лица определяет уход за кожей. Как понять, что выбрать из косметики
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android