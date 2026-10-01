Врач рассказала, кому противопоказаны фильмы ужасов

Просмотр фильмов ужасов запускает в организме ту же реакцию, что и реальная угроза. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач Надежда Чернышова.

По её словам, пугающая сцена заставляет нервную систему работать по принципу «бей или беги»: учащается пульс, поднимается давление, усиливается дыхание, в кровь выбрасывается адреналин. У здорового человека эти изменения проходят самостоятельно в течение 10-15 минут после того, как он успокоится. Поэтому в целом такой досуг для него безопасен.

Однако есть категория зрителей, которым ужастики могут навредить. Речь о людях с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.

«Если у кого-то в семье были ближайшие родственники с заболеваниями сердца, если повышен уровень холестерина и вдобавок к этому человек курит, то просмотр страшного фильма может стать пусковым моментом для начала развития заболевания», — предупредила Чернышова.

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