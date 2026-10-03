Дерматолог рассказала, почему кожа головы быстро становится жирной

Только что вымыл голову, а к вечеру волосы снова выглядят несвежими, теряют объём и липнут к корням. Об этом состоянии рассказала в беседе с «Чемпионатом» Диана Хадж, врач-дерматолог клиники «Евроонко» в Краснодаре.

Это называется гиперсебореей, она связана с повышенной активностью сальных желёз.

Самыми основными факторами избыточной работы сальных желёз являются генетическая предрасположенность и повышенная чувствительность этих желёз к некоторым гормонам. Активность сальных желёз напрямую управляется андрогенами — мужскими половыми гормонами, которые также есть и у женщин. Если их уровень повышен или рецепторы кожи слишком к ним чувствительны, сало вырабатывается интенсивнее.

Именно поэтому подростки часто страдают от жирной кожи головы — в возрасте 11-17 лет происходит выраженная гормональная перестройка. Женщины также могут заметить, что эта проблема усиливается перед менструацией, а также во время беременности. Например, СПКЯ (синдром поликистозных яичников) и другие эндокринные нарушения тоже частая причина стойкой сeбореи.

Также не следует забывать о сeборейном дерматите. Его вызывает дрожжеподобный грибок Malassezia, который живёт на коже головы в том числе. Питаясь кожным салом, грибок размножается и вызывает воспаление: появляются желтоватые чешуйки, зуд, покраснение, а волосы пачкаются активнее. Без лечения специальными лекарственными средствами проблема не уходит.

Помимо этого, причиной жирности кожи головы может быть неправильный уход. Парадоксально, но часто мы сами заставляем кожу головы работать «на износ»: слишком частое мытьё агрессивными шампунями смывает защитный слой, и кожа в ответ начинает вырабатывать ещё больше сала.

Либо наоборот — слишком редкое мытьё, и кожное сало накапливается, забивает поры и создаёт питательную среду для грибка. Также нанесение близко к корням плотных кондиционеров и масок утяжеляет волосы и вызывает повышенную жирность.

Внешние факторы, такие как жара и влажность (пот смешивается с салом, создавая ощущение грязных волос), головные уборы (шапки, кепки, шлемы создают парниковый эффект и механически распределяют сало по волосам), загрязнённый воздух (пыль оседает на коже и волосах), частое расчёсывание (массаж кожи головы стимулирует сальные железы) тоже могут быть провоцирующими факторами.

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