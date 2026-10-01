15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Офтальмолог объяснила, почему осенью слезятся глаза

Офтальмолог объяснила, почему осенью слезятся глаза
Врач объяснила, почему осенью слезятся глаза
Комментарии

Осенью у некоторых людей глаза слезятся не только из-за погоды. Как рассказала в беседе с NEWS.ru врач офтальмологического центра «Зрение» Анна Толтаева, причиной может быть аллергическая реакция на споры плесени, а в некоторых случаях — воспаление слёзного мешка, требующее медицинской помощи.

По словам специалиста, первый холодный ветер на остановке или включённое дома отопление часто вызывают слёзы, но многие списывают это на погоду и терпят до весны. Между тем первая причина — аллергия. Споры плесени поднимаются от прелой листвы, а в редко проветриваемых квартирах копятся клещи домашней пыли и шерсть животных. При аллергии обычно слезятся оба глаза, появляется зуд, часто присоединяются насморк и чихание.

Ветер, пересушенный воздух от батарей и длительная работа за экраном ускоряют разрыв слёзной плёнки. Нервные окончания подают сигнал тревоги, и главная слёзная железа выделяет дополнительную порцию водянистой составляющей.

С возрастом отток слёзы ухудшается: слёзные точки и носослёзный канал сужаются, нижнее веко провисает и неплотно прилегает к глазу. Если слезится один глаз, причём и дома, и на улице, дело обычно в слёзоотводящих путях. Отдельная ситуация — болезненная красная припухлость у внутреннего угла глаза с гноем. Так проявляется воспаление слёзного мешка, и с этим нужно обратиться к врачу в тот же день.

В домашних условиях помогут увлажнитель воздуха, перерывы от экрана с сознательным морганием и очки от ветра на улице. При корочках на ресницах по утрам нужны тёплые компрессы и гигиена век. До приёма офтальмолога можно капать искусственную слезу без консервантов, отметила Толтаева.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Гонконгский грипп пришёл в Россию. Чем он особенно опасен и как от него защититься Гонконгский грипп пришёл в Россию. Чем он особенно опасен и как от него защититься
Завидовать чужим карьерным успехам — это норма. Как обратить жгучее чувство себе на пользу Завидовать чужим карьерным успехам — это норма. Как обратить жгучее чувство себе на пользу
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android