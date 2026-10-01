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Физиономист назвала черты лица, которые выдают миллионеров

Физиогномист назвала черты лица, которые выдают миллионеров
Черты лица, которые выдают миллионеров
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Некоторые черты лица часто сопутствуют качествам, которые помогают разбогатеть. Финансовый успех складывается из интеллекта, амбиций и силы воли, рассказала в беседе с «Абзацем» физиогномист Ольга Дружкова.

Как объяснила эксперт, высокий открытый лоб принято связывать с аналитическим складом ума и умением планировать. Выраженные скулы выдают амбициозность и готовность конкурировать, а крепкая нижняя челюсть и подбородок — упорство и способность доводить начатое до конца. Большой рот физиономисты также относят к «успешным» чертам: он символизирует широту возможностей.

Однако, подчёркивает Дружкова, не менее важно общее впечатление. Ухоженный вид, ровная кожа и хорошая осанка подсознательно располагают собеседника и работают по принципу эффекта ореола: опрятному человеку автоматически приписывают компетентность, надёжность и успешность. Это помогает и при знакомстве, и на собеседовании, и в продажах.

При этом эксперт предостерегает от поспешных выводов по одному признаку. Финансовый успех, напоминает она, всегда зависит от комплекса условий, а не от отдельной черты внешности.

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