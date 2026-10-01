Психиатр объяснила, как отличить паническую атаку от сердечного приступа

Паническая атака может сопровождаться болью в груди, нехваткой воздуха и резким сердцебиением, но по ощущениям нельзя исключить сердечную или другую острую патологию. Об этом Life.ru рассказала главный врач клиники «АлкоСпас», психиатр-нарколог Марина Алексеева.

Обычно приступ нарастает быстро: к сильному страху добавляются дрожь, потливость, головокружение, тошнота, покалывание, чувство удушья и потери контроля. Человеку кажется, что он умирает. Пик наступает за короткое время, но это описание — не домашний диагностический тест.

Скорую нужно вызывать, если боль появилась впервые, необычно сильна, отдаёт в руку, спину или челюсть, сопровождается обмороком, одышкой, нарушением речи, слабостью, холодным потом или возникла у человека с сердечно-сосудистым риском. «Лучше получить отрицательный результат обследования, чем пропустить опасное состояние», — подчёркивает врач.

Если срочные соматические причины исключены, не стоит списывать всё на нервы. Один приступ может быть реакцией на стресс, недосып, алкоголь или болезнь. О паническом расстройстве говорят повторные неожиданные атаки и постоянный страх их возвращения, из-за которого человек ограничивает жизнь.

Во время эпизода важно перейти в безопасное место, сесть, ослабить одежду и дышать медленнее, не форсируя вдохи. Помогает назвать предметы вокруг, почувствовать опору под ногами и напомнить себе, что симптомы уже оцениваются. Нельзя садиться за руль, принимать чужие таблетки или снимать состояние алкоголем.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.