Врач рассказала, почему утром может отекать лицо

Отёчность лица — это избыточное накопление жидкости в тканях. Она проявляется припухлостью век и щёк, «мешками» под глазами, изменением овала лица и следами от подушки после сна. Особенно заметной отёчность часто бывает утром, рассказала «Чемпионату» врач-кардиолог, терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Ольга Бузуверова.

Единичные эпизоды обычно связаны с образом жизни или временными факторами, но постоянные и выраженные отеки могут сопровождать различные заболевания. Именно поэтому борьбу с отёчностью стоит начинать с понимания её причины.

К временной задержке жидкости приводят избыток соли и несбалансированное питание, алкоголь, недостаток сна, особенности ухода за кожей, жара, гормональные колебания и приём некоторых лекарств. Кроме того, отёчность может сопровождать аллергические реакции, воспалительные заболевания носа и пазух, стоматологические проблемы, а также болезни почек, сердца и щитовидной железы.

При периодической утренней отёчности обычно начинают с коррекции образа жизни. Важен адекватный питьевой режим: резко сокращать количество воды не стоит, а объём жидкости подбирается с учётом жажды, активности, температуры и питания. Вечером лучше ограничить кофе и чай, заменив их простой водой, и не пить много непосредственно перед сном. Мочегонные чаи и травяные сборы врач использовать не рекомендует — у них есть противопоказания, они влияют на водно-электролитный баланс и могут взаимодействовать с лекарствами.

Также важны полноценный сон, регулярная физическая активность и мягкий самомассаж лица без сильного давления. Крем, нанесённый слишком поздно или подобранный неправильно, может усиливать накопление жидкости.

В питании в первую очередь стоит уменьшить количество соли — значительная её часть поступает из колбас, копчёностей, консервов, фастфуда, готовых соусов и полуфабрикатов. Полностью исключать натрий не нужно, а сделать блюда менее пресными помогут зелень, лимонный сок, чеснок, лук и специи. Рацион должен включать достаточно белка (рыба, яйца, птица, мясо, кисломолочные продукты, бобовые), овощей, фруктов, ягод и цельнозерновых продуктов. Сладости и алкоголь желательно ограничить.

Если медицинские причины исключены, а образа жизни недостаточно, могут рассматриваться косметологические процедуры: ручной лимфодренажный массаж, микротоковая терапия, аппаратные лимфодренажные и вакуумные методики, ультразвук, криотерапия. При анатомических особенностях, например жировых пакетах нижних век, при показаниях обсуждаются хирургические методы — блефаропластика, коррекция малярной области, подтяжка средней зоны лица.

«Главное — не убирать отёк любой ценой, а понять его причину и воздействовать именно на неё. Такой подход помогает улучшить внешний вид и не пропустить состояние, требующее медицинского внимания», — подчёркивает врач.

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