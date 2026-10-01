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Офтальмолог предупредила об опасности использования телефона в темноте

Офтальмолог предупредила об опасности использования телефона в темноте
Риски использования телефона в темноте
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Привычка листать телефон перед сном в полной темноте может обернуться не только утренней усталостью глаз. Врач-офтальмолог Наталья Коваль в разговоре с NEWS.RU объяснила, почему яркий экран в тёмной комнате создаёт повышенную нагрузку на зрение и как снизить риск.

Использование телефона в темноте может привести к светобоязни, предупредила эксперт. По её совету, лучше включать ночник — так перепад яркости сглаживается и глаза меньше устают.

В темноте в глаза поступает более интенсивный поток света, а моргает человек реже — пересыхают роговица и поверхность глазного яблока. При астигматизме дискомфорт усиливается: зрение становится нечётким, появляется светобоязнь. Долгая работа вблизи держит глазную мышцу в напряжении, поэтому утром бывает трудно сфокусироваться.

«Если отказаться от гаджета перед сном не получается, включайте ночник или подсветку за спиной», — рекомендует врач.

В зоне риска — практически все, кто много времени проводит за экраном, независимо от возраста. Это касается и тех, кто носит контактные линзы: под ними роговица получает меньше кислорода. Также в группе риска находятся люди с синдромом сухого глаза и хроническим воспалением век.

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