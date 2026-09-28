Тренер объяснила, вреден ли бег для суставов

Участница Альянса тренеров Evotren, персональный тренер Мария Власова объяснила в беседе с «Чемпионатом», вреден ли бег для суставов. По словам эксперта, бег, как и ходьба, может считаться способом передвижения по местности, который при благоприятных условиях тела и окружающей среды не оказывает вреда на тело человека.

Благоприятными условиями можно считать грамотную физическую подготовку, отсутствие выраженных ограничений биомеханики сустава (хроническое воспаление суставных тканей осложняет картину бегуна), хорошо подобранную обувь.

«Например, в результате недостаточной работы («слабости») средней ягодичной мышцы во время бега мы можем видеть завал колена вовнутрь во время приземления на землю, что будет способствовать перегрузке данного сустава, а также появлению болей в области поясницы впоследствии», — говорит эксперт.

Ещё один нюанс — отсутствие сильно выраженных ограничений в суставах. При наличии явных изменений тканей вокруг сустава в процессе хронического воспаления биомеханика всего тела будет ломаться, усиливая нагрузку на компенсирующие данное ограничение суставы. Так, при снижении мобильности голеностопа стопа будет выходить в динамический вальгус, перегружая все выше лежащие по цепи сегменты (колено, ТБС и поясницу).

Немаловажную роль играет обувь. Правильно подобранная обувь добавляет амортизацию во время бега, а также может фиксировать голеностоп при его нестабильности.

К относительным не медицинским противопоказаниям для бега относятся: выраженный избыточный вес (взаимосвязь прямая: выше вес — больше нагрузка на суставы), выраженная слабость мышечного корсета и неспособность удержать вес на одной ноге без потери положения таза (например, тестовая стойка на одной ноге в течение 1 минуты покажет способность мышц ног и кора стабилизировать вас при приземлении на землю).

Итог — бег не является напрямую вредным для суставов, но при несоблюдении должной подготовки может способствовать более быстрому износу суставов.

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