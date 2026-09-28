Диетолог рассказала, что полезнее — орехи или семечки

​Диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова рассказала «Чемпионату», что полезнее — орехи или семечки. Если сравнивать их с точки зрения здорового питания, однозначно назвать победителя нельзя. И те и другие являются источниками ненасыщенных жиров, растительного белка, клетчатки, витаминов и минералов. Разница прежде всего в составе конкретного продукта. Поэтому выбирать стоит скорее с учётом разнообразия рациона и индивидуальных потребностей.

Орехи в среднем отличаются высоким содержанием моно- и полиненасыщенных жиров, а также магния, витамина Е и ряда других микроэлементов. Например, грецкие орехи являются источником альфа-линоленовой кислоты — растительной формы омега-3. Семечки также богаты полезными жирами и белком, а некоторые их виды особенно интересны по содержанию отдельных микроэлементов. Например, тыквенные семечки содержат много магния, железа и цинка, а подсолнечные — витамина Е. Поэтому питательный профиль этих продуктов скорее дополняет друг друга.

«По калорийности существенной разницы между орехами и семечками обычно нет: и те и другие являются достаточно энергетически плотными продуктами. В среднем порция около 20-30 г может содержать примерно 120-200 ккал в зависимости от конкретного вида. Более длительное насыщение обеспечивают не столько сами орехи или семечки, сколько сочетание белка, жиров и клетчатки, а также общий состав приема пищи. Поэтому небольшая порция без добавления сахара или большого количества соли может быть удобным вариантом перекуса», — говорит врач.

Наибольшую пользу орехи и семечки принесут в минимально обработанном виде: сырыми или слегка обжаренными, без большого количества соли, сахара, карамели и других добавок. При этом важно соблюдать умеренность, поскольку высокая питательная ценность сочетается с высокой калорийностью.

Оптимальный подход — чередовать разные виды продуктов. Например, в один день можно добавить в рацион немного грецких орехов или миндаля, в другой — тыквенных или подсолнечных семечек. Это позволяет получать более широкий спектр питательных веществ и делает рацион разнообразнее.

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