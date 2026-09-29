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Психолог дала совет, как успокоить себя, если накрывает зависть к чужим успехам

Психолог дала совет, как успокоить себя, если накрывает зависть к чужим успехам
Как справиться с завистью
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Психолог Ксения Варганова дала совет в рубрике «Теперь вы знаете», как успокоить себя, если накрывает зависть к чужим успехам. Она рекомендовала попробовать технику самосострадания. Это способность относиться к себе с той же добротой и пониманием, что и к близкому другу. Она помогает быстрее справляться со стрессом и снижает накал негативных эмоций.

«Когда накрывает зависть, вместо самоедства («Какой я жалкий завистник!») скажите себе: «Мне сейчас больно. Это тяжёлое чувство, но оно естественно и нормально. Я могу быть добр к себе в этот момент». Самосострадание освобождает энергию, которую отнимает критика, и направляет её на действия», — говорит эксперт.

Подробнее — в рубрике «Теперь вы знаете»:
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И ещё один важный шаг: ответьте себе, чему именно вы завидуете? Не «успеху вообще», а конкретной детали: повышению, зарплате, признанию руководства, гибкому графику или интересным проектам?

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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