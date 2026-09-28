15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Врач рассказал, как защититься от гонконгского гриппа

Врач рассказал, как защититься от гонконгского гриппа
Как защититься от гонконгского гриппа
Комментарии

Врач-педиатр Роман Шиян рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», как защититься от гонконгского гриппа. По словам специалиста, лучший способ защиты с точки зрения эффективности и безопасности от любого типа гриппа — вакцинация.

«Эффективность вакцин против гриппа обычно находится на уровне 40−60%. Что это значит? То, что привитые люди болеют гриппом примерно в два раза реже в сравнении с людьми, которые вакцинацию не получали. Наибольшая эффективность вакцинации — у детей, меньше — у пожилых людей. Но именно их прививают в первую очередь как группы риска по развитию осложнений», — говорит эксперт.

Подробнее — в рубрике «Теперь вы знаете»:
Гонконгский грипп пришёл в Россию. Чем он особенно опасен и как от него защититься
Гонконгский грипп пришёл в Россию. Чем он особенно опасен и как от него защититься

У части людей вакцинация не предотвратит болезнь. Но точно эффективно снизит риск госпитализации и смерти. Кроме того, привитые часто болеют легче непривитых.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Ещё больше интересного в рубрике «Теперь вы знаете»:
Завидовать чужим карьерным успехам — это норма. Как обратить жгучее чувство себе на пользу Завидовать чужим карьерным успехам — это норма. Как обратить жгучее чувство себе на пользу
Депрессия может прятаться за высокой продуктивностью. 7 сигналов того, что вы больны Депрессия может прятаться за высокой продуктивностью. 7 сигналов того, что вы больны
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android