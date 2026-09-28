Врач рассказал, как защититься от гонконгского гриппа

Врач-педиатр Роман Шиян рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», как защититься от гонконгского гриппа. По словам специалиста, лучший способ защиты с точки зрения эффективности и безопасности от любого типа гриппа — вакцинация.

«Эффективность вакцин против гриппа обычно находится на уровне 40−60%. Что это значит? То, что привитые люди болеют гриппом примерно в два раза реже в сравнении с людьми, которые вакцинацию не получали. Наибольшая эффективность вакцинации — у детей, меньше — у пожилых людей. Но именно их прививают в первую очередь как группы риска по развитию осложнений», — говорит эксперт.

У части людей вакцинация не предотвратит болезнь. Но точно эффективно снизит риск госпитализации и смерти. Кроме того, привитые часто болеют легче непривитых.

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