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Психолог рассказал, как распознать депрессию, если внешне человек по-прежнему активен

Психолог рассказал, как распознать депрессию, если внешне человек по-прежнему активен
Как распознать скрытую депрессию
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Психолог Руслан Гимранов рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», как распознать депрессию, если внешне человек по-прежнему активен. Для депрессивного эпизода характерна продолжительность симптомов не менее двух недель. Но сам по себе этот срок не устанавливает диагноз: важны сочетание проявлений, их выраженность и влияние на жизнь. При тяжёлом состоянии обращаться за помощью нужно раньше.

«Отдельный повод присмотреться к себе, если с обязательствами вы справляетесь, а всё «необязательное» постепенно исчезает из жизни.Человек работает, покупает продукты, забирает ребёнка из школы, но перестаёт встречаться с друзьями и заниматься любимыми делами. Внешний распорядок сохраняется, а жизнь становится всё беднее», — говорит эксперт.

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При этом возможность улыбнуться, удачно провести встречу или пережить несколько приятных часов не исключает депрессию. По одному благополучному эпизоду нельзя судить обо всём состоянии.

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