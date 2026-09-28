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Марафон Kavkaz.Run пройдёт в Кисловодске 3 и 4 октября

Марафон Kavkaz.Run пройдёт в Кисловодске 3 и 4 октября
Кисловодский марафон
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Марафон Kavkaz.Run состоится в Кисловодске 3 и 4 октября. Стартовый городок расположен в самом сердце курортного региона — в Дoлинe Роз, а все маршруты проходят по терренкурам Национального парка «Кисловодский».

Спортсменов ждут асфальтовый забег по курортной зоне города и кросс с набором высоты в крупнейшем национальном парке в Европе.

К участию приглашаются все желающие. В программе много дистанций на выбор. Участники смогут попробовать себя в скандинавской ходьбе на 2 км или 5 км, в детских забегах на 500 метров, а также во взрослых стартах на 2 км, 5 км, 10 км, 21 км, 31,8 км, 42 км.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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