«Осенний Павловский забег» пройдёт в Ленинградской области 4 октября. Участники пробегут дистанции в самом большом пейзажном парке России и Европы и увидят достопримечательности русского классицизма конца XVlll — начала XIX веков.

Спортсмены смогут попробовать свои силы в стартах на 3 км, 10 км и 21,1 км.

Программа

8:00 — начало работы раздевалок и камер хранения на приём;

8:50 — торжественное открытие Павловского забега;

8:55 — зажигательная разминка;

9:00 — старт забега на дистанции 10 км;

9:33 — встреча лидеров 10 км, мужчины;

9:36 — встреча лидеров 10 км, женщины;

10:20 — награждение победителей и призёров, абсолют 10 км;

10:30 — закрытие трассы на 10 км;

10:40 — старт забега на дистанции 21,1 км и 3 км;

10:49 — встреча лидеров 3 км, мужчины;

10:51 — встреча лидеров 3 км, женщины;

11:10 — награждение победителей и призёров, абсолют 3 км;

11:20 — награждение категорий 10 км;

11:55 — встреча лидеров 21,1 км, мужчины;

12:10 — встреча лидеров 21,1 км, женщины;

12:20 — награждение категорий 3 км;

12:40 — награждение победителей и призёров, абсолют 21,1 км;

13:20 — награждение категорий 21,1 км;

14:00 — закрытие мероприятия.

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