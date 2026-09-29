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«Осенний Павловский забег» пройдёт в Ленинградской области 4 октября

«Осенний Павловский забег» пройдёт в Ленинградской области 4 октября
«Осенний Павловский забег»
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«Осенний Павловский забег» пройдёт в Ленинградской области 4 октября. Участники пробегут дистанции в самом большом пейзажном парке России и Европы и увидят достопримечательности русского классицизма конца XVlll — начала XIX веков.

Спортсмены смогут попробовать свои силы в стартах на 3 км, 10 км и 21,1 км.

Программа

  • 8:00 — начало работы раздевалок и камер хранения на приём;
  • 8:50 — торжественное открытие Павловского забега;
  • 8:55 — зажигательная разминка;
  • 9:00 — старт забега на дистанции 10 км;
  • 9:33 — встреча лидеров 10 км, мужчины;
  • 9:36 — встреча лидеров 10 км, женщины;
  • 10:20 — награждение победителей и призёров, абсолют 10 км;
  • 10:30 — закрытие трассы на 10 км;
  • 10:40 — старт забега на дистанции 21,1 км и 3 км;
  • 10:49 — встреча лидеров 3 км, мужчины;
  • 10:51 — встреча лидеров 3 км, женщины;
  • 11:10 — награждение победителей и призёров, абсолют 3 км;
  • 11:20 — награждение категорий 10 км;
  • 11:55 — встреча лидеров 21,1 км, мужчины;
  • 12:10 — встреча лидеров 21,1 км, женщины;
  • 12:20 — награждение категорий 3 км;
  • 12:40 — награждение победителей и призёров, абсолют 21,1 км;
  • 13:20 — награждение категорий 21,1 км;
  • 14:00 — закрытие мероприятия.

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