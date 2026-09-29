Диетолог рассказала, сколько яиц можно есть в день здоровому человеку

​Диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова рассказала в беседе с «Чемпионатом», сколько яиц можно есть в день здоровому человеку. Долгое время они считались продуктом, который необходимо ограничивать из-за содержания холестерина. Сегодня подход стал более нюансированным.

Для большинства здоровых людей яйцо может быть частью сбалансированного рациона, а сам по себе холестерин из желтка не означает автоматически повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний. Гораздо важнее рацион в целом, особенно количество насыщенных жиров, уровень LDL-холестерина, масса тела и наличие других факторов риска.

«В одном крупном яйце содержится значительное количество пищевого холестерина, главным образом в желтке. Однако организм регулирует собственный синтез холестерина, поэтому влияние пищевого холестерина индивидуально. Для здорового человека ориентиром может быть примерно одно целое яйцо в день, то есть около семи яиц в неделю, если они вписываются в полноценный рацион. Это не означает, что два яйца в один день автоматически вредны или что семь — жёсткая граница: потребность и переносимость у людей различаются», — объясняет врач.

При этом имеет значение не только количество яиц, но и способ приготовления. Варёные яйца и яйца-пашот позволяют обойтись практически без дополнительного жира. При приготовлении яичницы или омлета калорийность может существенно увеличиваться за счёт масла, сливок, сыра, бекона или других добавок. Сырые яйца не имеют преимуществ с точки зрения усвояемости: приготовленный яичный белок усваивается лучше, кроме того, термическая обработка снижает риск пищевых инфекций. Поэтому употребление сырых яиц особенно нежелательно для беременных, маленьких детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Ограничивать именно желтки в первую очередь стоит не здоровым людям «на всякий случай», а тем, у кого уже есть нарушения липидного обмена или сердечно-сосудистые заболевания и кому врач рекомендовал контролировать потребление холестерина. Особое внимание необходимо при повышенном LDL-холестерине, семейной гиперхолестеринемии и других состояниях, при которых питание является частью индивидуальной стратегии снижения сердечно-сосудистого риска.

Важно также не рассматривать яйца отдельно от остального завтрака. Одно дело — яйца с овощами и цельнозерновым хлебом, другое — яйца с беконом, колбасой, большим количеством сливочного масла и сладкой выпечкой. В последнем случае потенциально более значимым фактором для рациона становится избыток насыщенных жиров и общей калорийности.

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