«МегаФон» — лидер по скорости мобильного интернета в парках Москвы

Независимое исследование TelecomDaily признало «МегаФон» лидером по скорости мобильного интернета в парках Москвы. По данным аналитиков, оператор показал лучшие результаты по ключевым метрикам – средним скоростям скачивания и загрузки данных.

Эксперты оценили качество связи в популярных локациях отдыха в столице: на ВДНХ, в Парке Победы, «Зарядье», «Яузе», «Северном Тушине» и в районе колеса обозрения «Солнце Москвы».

Исследование зафиксировало среднюю скорость скачивания в сети «МегаФона» на уровне 126,8 Мбит/с (преимущество над ближайшим конкурентом – 47%) и загрузки данных от абонента – 39,3 Мбит/с, что на +40% превысило результат ближайшего конкурента.

Тестирование проходило в последнюю неделю августа с помощью профессионального измерительного комплекса. Эксперты проложили маршруты, равномерно охватывающие территорию каждой локации, для оценки работы мобильной сети в различных условиях.

Результаты исследования прокомментировал директор по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе Тимур Фахрутдинов: «Столичные парки отличаются высокой и неравномерной нагрузкой на сеть: количество пользователей существенно меняется в зависимости от времени суток, выходных дней и проведения массовых мероприятий. Так, с начала года во всех исследованных парках пользователи скачали чуть более 900 Тбайт данных, при этом голосовой трафик увеличился в 2,36 раза. Чтобы обеспечивать стабильную работу мобильного интернета для посетителей парков, мы регулярно модернизируем телеком-инфраструктуру, наращиваем ёмкость сети, перераспределяем частотный ресурс и оптимизируем параметры базовых станций».

Ранее аналитики DMTEL отметили лидерство «МегаФона» по пиковым скоростям скачивания (HTTP DL) в крупнейших парках Москвы. Оператор занял первое место на территории четверти из 30 исследованных локаций, в частности на ВДНХ, в Измайловском парке и Ботаническом саду МГУ.