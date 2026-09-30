Врач рассказала, почему сердце иногда начинает сильно биться в состоянии покоя

В большинстве случаев это не смертельно, но игнорировать такое нельзя. Врач-терапевт и генетический консультант Ирина Налимова в беседе с «Чемпионатом» объяснила, почему сердце может начинать сильно биться в состоянии покоя. По словам специалиста, такое состояние называется тахикардией.

«Как врач я часто слышу от пациентов: «Доктор, я просто сидел на диване, а сердце начало колотиться, будто я пробежал марафон», — говорит эксперт.

Медик выделила три основные группы причин. Первая — физиология и образ жизни. Самая частая причина — стресс и тревожность: симпатическая нервная система выделяет адреналин, который заставляет сердце биться чаще без физической нагрузки. Сюда же врач отнесла кофеин, энергетики, алкоголь и никотин, которые стимулируют миокард. Кроме того, вызвать беспокойство ритма в покое могут обезвоживание и электролитный дисбаланс (нехватка магния или калия).

Вторая группа — эндокринные и метаболические нарушения. Наиболее значимые из них — гипертиреоз (повышенная функция щитовидной железы) и анемия. При анемии сердцу приходится перекачивать больше крови, чтобы компенсировать нехватку кислорода, поэтому оно ускоряется. Также стоит исключить гипогликемию — низкий сахар у диабетиков.

Третья причина — истинные аритмии. Это уже зона кардиолога. Самая распространённая — фибрилляция предсердий (мерцательная аритмия), опасная риском тромбообразования и инсульта. Также встречаются наджелудочковые тахикардии и желудочковые экстрасистолы.

Ирина Налимова подчёркивает, что если приступы начинаются внезапно и так же внезапно заканчиваются, сопровождаются головокружением, болью в груди, одышкой или предобморочным состоянием — это «красный флаг». В таком случае необходимо немедленно вызывать скорую.

Врач советует не заниматься самодиагностикой. Однократный эпизод на фоне стресса — не повод для паники, но если сердце «волнуется» регулярно, нужно сделать ЭКГ, суточное мониторирование по Холтеру и анализ крови на ТТГ, ферритин и электролиты. В большинстве случаев проблему можно купировать медикаментозно или скорректировать привычки и образ жизни.

«Берегите себя. Сердце — наш единственный мотор, который нельзя заменить на новый без последствий», — заключила Налимова.

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