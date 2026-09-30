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Гастроэнтеролог объяснил, как отличить изжогу от других причин жжения за грудиной

Гастроэнтеролог объяснил, как отличить изжогу от других причин жжения за грудиной
Как отличить изжогу от других причин
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Жжение за грудиной многие привыкли списывать на изжогу или несварение. Но иногда за этим симптомом скрывается не проблема с желудком, а опасное для жизни состояние. Как не перепутать одно с другим, в беседе с «Чемпионатом» рассказал врач-гастроэнтеролог клиники «Евроонко» Владимир Логинов.

По словам специалиста, при типичной изжоге жжение обычно начинается в нижней части грудины или в эпигастрии, усиливается после еды, в положении лёжа и при наклоне, а антациды приносят облегчение. Это характерно для заброса желудочного сока в пищевод и раздражения его слизистой.

Однако жжение за грудиной может быть и атипичным проявлением стенокардии или инфаркта миокарда. Часть пациентов с ишемией миокарда ощущает не боль, а «дискомфорт» за грудиной.

Врач подчеркнул, что если жжение связано с физической нагрузкой или эмоциональным напряжением, сопровождается одышкой, потливостью, учащённым сердцебиением и не проходит от антацидов — сначала нужно исключить кардиологическую причину, а не лечить его как гастрит.

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