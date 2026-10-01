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Нутрициолог рассказала, полезно ли есть творог каждый день

Нутрициолог рассказала, полезно ли есть творог каждый день
Полезно ли есть творог каждый день
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Многие считают творог чуть ли не обязательным продуктом на столе — доступный источник белка и кальция. Но так ли он безобиден при ежедневном употреблении? Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказала дипломированный нутрициолог и превентивный диетолог Виктория Кострова.

По словам специалиста, творог — продукт концентрированный, делать его основой ежедневного меню не стоит.

«Хоть это и доступный источник строительного белка и кальция, молочные продукты не у всех взрослых усваиваются легко. Дело не столько в лактозе, сколько в вероятности скрытой непереносимости молочного белка казеина (особенно фракции А1). В ответ на него организм часто реагирует скрытым воспалением, высыпаниями на коже и отёчностью», — говорит эксперт.

Ещё один нюанс — высокий инсулиновый индекс продукта. Поджелудочная железа реагирует на него сильным выбросом инсулина. Если спортсмену на наборе мышечной массы пачка творога на ночь помогает добрать калории, то человеку на снижении веса или с инсулинорезистентностью она блокирует ночное жиросжигание и задержит воду, обеспечив отёки наутро.

Нутрициолог отметила, если индивидуальных реакций на молочные продукты нет, творог вполне можно оставить в рационе, но два-три раза в неделю и в первой половине дня. Достаточно порции в 120–150 г жирностью 5-9%. А вот из обезжиренного творога кальций практически не усваивается, а инсулиновый отклик от него ещё выше.

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