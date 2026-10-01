Врач рассказал, почему вес может снижаться без изменения питания

Необъяснимое снижение веса — опасный симптом. Об этом предупредил врач эндокринолог-диетолог сети клиник «Семейная» Владимир Майоров в беседе с «Чемпионатом».

«Непреднамеренная потеря 5% массы тела за 6-12 месяцев считается клинически значимой. За ней могут скрываться эндокринные, онкологические, желудочно-кишечные, инфекционные и психические причины», — отмечает эксперт.

Например, при повышенной функции щитовидной железы организм сжигает больше энергии, а при неконтролируемом диабете теряет глюкозу и расщепляет жиры. Болезни кишечника — целиакия, воспаления, панкреатит — мешают организму усваивать питательные вещества. Опухоли ЖКТ отбивают аппетит и разрушают мышцы. Хронические инфекции, такие как ВИЧ и туберкулёз, повышают расход энергии. Депрессия и тревога снижают аппетит, и некоторые лекарства тоже влияют на вес.

Часто причин несколько сразу. У пожилых людей похудение нередко связано с потерей мышечной массы, проблемами с памятью и одиночеством — человек просто ест меньше и не замечает этого.

Врач советует обратить внимание на другие симптомы: температуру, боль, изменения стула, жажду, тремор, перепады настроения. И сдать анализы — проверить щитовидную железу, сахар, исключить целиакию и, при необходимости, онкологию.

«Снижение веса без изменения питания — не повод радоваться, а повод разобраться. Иногда за ним стоит болезнь, которую можно лечить. И чем раньше начат поиск, тем больше шансов сохранить не только килограммы, но и жизнь», — заключает Владимир Майоров.

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