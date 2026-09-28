Более 45 тысяч человек приняли участие в СберПрайм Московском марафоне

26 и 27 сентября в столице в 13-й раз состоялся крупнейший марафон России. На старт СберПрайм Московского марафона вышло более 45 тысяч участников. Мероприятие состоялось при поддержке Правительства Москвы и Департамента спорта города Москвы.

СберПрайм Московский марафон стартовал 24 сентября с выдачи стартовых пакетов участников и спортивной выставки на территории около «ЛУКОЙЛ Арены», на которой было представлено более 70 компаний-экспонентов.

Одним из главных событий в преддверии старта стал приезд в Москву действующего чемпиона мира в марафоне Альфонса Симбу. 25 сентября он посетил Беговой центр в «Лужниках» и провёл отдельную тренировку для атлетов элитного кластера СберПрайм Московского марафона, а также открытую тренировку и автограф-сессию для любителей.

Соревновательная часть СберПрайм Московского марафона началась в субботу, уже по традиции она прошла в два дня. Утром 26 сентября состоялся забег на 10 км, а днём — детский забег для бегунов в возрасте от четырёх до 13 лет.

Результаты СберПрайм Московского марафона — 2026 в забеге на 10 км в абсолютном зачёте

Мужчины

Владимир Никитин — 27.53 Барнабас Косгей — 28.04 Артём Попов — 28.31

Женщины

Светлана Аплачкина — 31.44. Анна Мокина — 32.40. Альбина Гадельшина — 32.54.

В воскресенье, 27 сентября, состоялся забег на марафонскую дистанцию. Старт участникам-любителям дал Альфонс Симбу. После финиша он встретил победителя абсолютного зачёта на финишной ленте, а затем принял участие в церемонии награждения победителей и призёров марафона в абсолютном зачёте.

Фото: Беговое сообщество

Результаты СберПрайм Московского марафона — 2026 в забеге на 42,2 км в абсолютном зачёте

Мужчины

Мика Чемвено — 2:10.36. Дмитрий Неделин — 2:11.01. Майкл Кируи — 2:11.11.

Женщины

Нурит Шимелс — 2:26.32. Луиза Лега — 2:28.50. Лойс Джой Кемума — 2:29.06.

Фото: Беговое сообщество

Результаты СберПрайм Московского марафона — 2026 в забеге на 42,2 км в национальном зачёте

Мужчины

Дмитрий Неделин — 2:11.01. Александр Ольков — 2:13.58. Юрий Клопцов — 2:15.31.

Женщины

Луиза Лега — 2:28.50. Марина Ковалёва — 2:33.31. Алёна Татаринова — 2:34.29.

Победителем корпоративной эстафеты стала команда БИТБАНКЕР СПЕЙС (2:16.15), в студенческой эстафете лучший результат показала команда РУС «ГЦОЛИФК» со временем 2:16.16.

Одним из нововведений СберПрайм Московского марафона в этом году стал отдельный зачёт для спортсменов-любителей: за призовые места и денежные призы поборолись участники дистанций 10 и 42,2 км, которые стартовали вне кластера элитных атлетов.

Фото: Беговое сообщество

Результаты СберПрайм Московского марафона — 2026 в забеге на 10 км в любительском зачёте

Мужчины

Александр Микрюков — 29.39. Павел Егоров — 29.45. Георгий Смокотин — 29.49.

Женщины

Яна Ченская — 33.04. Анастасия Томилова — 33.28. Ангелина Опарина — 33.58.

Результаты СберПрайм Московского марафона — 2026 в забеге на 42,2 км в любительском зачёте

Мужчины

Алексей Патраков — 2:20.07. Александр Шардаков — 2:26.22. Данил Мальцев — 2:27.19.

Женщины

Маргарита Питерцева — 2:44.47. Анастасия Коношанова — 2:52.34. Анна Оськина — 3:01.54.

Отдельные награды получили участники, пробежавшие СберПрайм Московский марафон как третий марафон серии Лиги марафонов БРИКС, таких в этом году более 2 300 человек.

Отдельную памятную медаль получили участники, которые преодолели дистанцию 42,2 км на Московском марафоне в 10-й раз. Традиция отмечать таких бегунов появилась в 2023 году, когда состоялся юбилейный, 10-й, Московский марафон.

Кроме того, СберПрайм Московский марафон стал заключительным, четвёртым этапом программы «Кубок 35+ Бегового сообщества», которая объединила четыре старта Бегового сообщества в единый зачёт для участников от 35 лет. В зачёт программы вошли результаты участников дистанции 42,2 км.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.