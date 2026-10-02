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Невролог объяснила, как отличить обычное онемение руки от тревожного симптома

Невролог объяснила, как отличить обычное онемение руки от тревожного симптома
Как отличить онемение руки от тревожного симптома
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Онемение руки хотя бы раз в жизни испытывал почти каждый — после сна в неудобной позе или долгого сидения. Но иногда этот симптом может сигналить о серьёзных проблемах. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказала врач-невролог медицинского центра «Юниклиник» Анна Чацкая.

По словам специалиста, длинные нервы рук и ног имеют уязвимые места — туннели, анатомически узкие пространства. При сдавлении нерва в таком туннеле возникает локальное нарушение проведения, которое проявляется онемением, болью и мышечной слабостью. Если к анатомической узости добавляется чрезмерная нагрузка на конечность или изменения структуры нерва на фоне гормональных перестроек, развивается туннельный синдром. На руке чаще всего встречаются невропатия срединного нерва на уровне запястного канала и ущемление локтевого нерва в локтевой борозде. Начальные симптомы — онемение пальцев как днём, так и ночью.

Ещё одна частая причина — синдром верхней апертуры, когда нервы и сосуды сдавливаются в пространстве между ключицей и первым ребром. Это может быть связано с перенапряжением лестничной мышцы из-за физических нагрузок или стресса, добавочным шейным ребром, травмами. Онемение руки может вызывать и сдавление спинномозгового нерва грыжей межпозвонкового диска.

Кроме того, онемение и слабость руки бывают симптомами соматоформного расстройства, когда структурных повреждений нервов нет, а причина кроется в эмоциональных нарушениях и хроническом стрессе.

При остро возникшем онемении руки человек часто опасается инсульта или транзиторной ишемической атаки. Как отметила Чацкая, в этом случае нужно обратиться к неврологу, чтобы определить уровень поражения. При необходимости врач назначит анализы крови, гормоны щитовидной железы, УЗИ сосудов шеи, МРТ шейного отдела позвоночника, электронейрографию нервов рук.

Чтобы избежать сдавления нервов руки, невролог советует избегать чрезмерной нагрузки на запястья (отжимания, работа за компьютером, вождение, езда на велосипеде) и на локтевые суставы (положение с опорой на локоть, длительная работа с телефоном). Также не стоит спать с рукой под головой или в неудобном месте, а чрезмерные физические нагрузки на плечевой пояс и руки лучше исключить.

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