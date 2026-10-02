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Терапевт рассказала, кому опасно летать на самолёте

Терапевт рассказала, кому опасно летать на самолёте
Терапевт рассказала, кому опасно летать на самолёт
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Для некоторых людей авиаперелёты могут быть опасны. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Первый фактор риска — воздух в салоне: он сухой и содержит меньше кислорода, чем на земле. Для людей с ишемической болезнью сердца, стенокардией и атеросклерозом с нарушением кровоснабжения мозга это может обернуться инфарктом или инсультом. «Это одна из причин смерти в самолёте», — предупредила врач.

Сухой воздух опасен и для больных ХОБЛ или астмой — возможен внезапный приступ. А при буллёзной эмфиземе резкие перепады давления могут вызвать разрыв лёгочных альвеол и пневмоторакс.

Второй фактор — стресс и страх перелёта. Вместе с быстрой сменой давления в салоне это может привести к скачкам артериального давления и гипертоническому кризу. У больных эпилепсией стресс в сочетании с мигающим светом способен спровоцировать приступ.

Тем, у кого диагностированы ишемическая болезнь сердца, гипертония или эпилепсия, врач советует сначала проконсультироваться с лечащим врачом.

Полностью запрещены перелёты тем, кто перенёс инфаркт, инсульт или операции грудной и брюшной полости менее трёх месяцев назад.

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