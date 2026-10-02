Невролог назвала возможные причины покалывания в области сердца

Покалывание в области сердца не всегда связано с самим сердцем. О возможных причинах в беседе с NEWS.ru рассказала врач Екатерина Демьяновская.

По её словам, один из частых виновников — нехватка магния и калия. Нарушение баланса этих веществ вызывает спонтанные «разряды» в клетках, которые ощущаются как покалывание. Обычно это не опасно, но требует внимания.

Ещё одна причина — проблемы с пищеварением. Заброс кислоты в пищевод, спазмы, грыжа пищеводного отверстия раздражают блуждающий нерв, и сигнал отдаёт в область сердца. Усиливается после еды, при наклонах и лёжа.

Также покалывание провоцируют стресс и тревожность, а ещё — проблемы с рёбрами и мышцами грудной клетки. Такая боль усиливается при вдохе и поворотах, а при нажатии можно найти её эпицентр.

Врач предупредила, что если покалывание переходит в давящую боль за грудиной, сопровождается одышкой и холодным потом, а боль отдаёт в левую руку или нижнюю челюсть — нужно немедленно обратиться к врачу.

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