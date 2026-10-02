15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Психолог рассказал, какая заставка на компьютере поможет успокоиться

Психолог рассказал, какая заставка на компьютере поможет успокоиться
Rакая заставка на компьютере поможет успокоиться
Комментарии

Морской пейзаж на рабочем столе компьютера способен снять напряжение и вернуть спокойствие. Такое наблюдение «Абзацу» озвучил психолог Сергей Костеренко.

Специалист пояснил, что изображение моря подсознательно связывается у человека с безграничными возможностями и дарит чувство защищённости.

«Море — одна из тех стихий, возле которых человек исторически жил. Тут есть определённое притяжение человека к этой среде. Кроме этого, море даёт ощущение спокойствия, силы, красоты и какого-то пространства. Это огромный простор, входящий в горизонт», — отмечает эксперт.

Сергей Костеренко добавил, что, глядя на бескрайнюю водную гладь, человек начинает чувствовать, что «есть какое-то будущее». По его словам, эта реакция запускается на уровне психики.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Правда ли, что депрессию в России будут лечить током? Фактчек Правда ли, что депрессию в России будут лечить током? Фактчек
«Нас оцифруют, как мух!» Тайные лекарства от рака и другие модные теории заговора «Нас оцифруют, как мух!» Тайные лекарства от рака и другие модные теории заговора
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android