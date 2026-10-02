Психолог рассказал, какая заставка на компьютере поможет успокоиться

Морской пейзаж на рабочем столе компьютера способен снять напряжение и вернуть спокойствие. Такое наблюдение «Абзацу» озвучил психолог Сергей Костеренко.

Специалист пояснил, что изображение моря подсознательно связывается у человека с безграничными возможностями и дарит чувство защищённости.

«Море — одна из тех стихий, возле которых человек исторически жил. Тут есть определённое притяжение человека к этой среде. Кроме этого, море даёт ощущение спокойствия, силы, красоты и какого-то пространства. Это огромный простор, входящий в горизонт», — отмечает эксперт.

Сергей Костеренко добавил, что, глядя на бескрайнюю водную гладь, человек начинает чувствовать, что «есть какое-то будущее». По его словам, эта реакция запускается на уровне психики.

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