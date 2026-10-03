Врач объяснил, как отличить одышку из-за нагрузки от проблем с сердцем

Одышка может возникать при физической нагрузке, стрессе или заболевании. Как отличить физиологическую одышку от сердечной, в беседе с «Чемпионатом» рассказал врач-кинезиолог, автор и преподаватель курса «Биомеханика глазами кинезиолога» Михаил Гаврикин.

По его словам, главное отличие — в том, как одышка появляется и как проходит.

«Если вы поднялись на пятый этаж и запыхались — это нормально. Такая одышка проходит за две-три минуты отдыха, не сопровождается болью в груди, головокружением или синюшностью губ. Она возникает при непривычной нагрузке и исчезает по мере тренированности: мышцам нужно больше кислорода, дыхание учащается. Если регулярно тренироваться, одышка при той же нагрузке будет меньше», — отмечает эксперт.

Сердечная одышка выглядит иначе. Она появляется при минимальной нагрузке — например, при ходьбе по комнате — или даже в покое. Не проходит после отдыха или проходит лишь частично. Сопровождается болью или давлением за грудиной, учащённым сердцебиением, отёками ног, вынужденным положением — человеку трудно лежать, легче сидеть. Может возникать ночью: человек просыпается от нехватки воздуха. Ещё один признак — одышка в положении лёжа, которая уменьшается, если сесть.

В группе риска — люди с гипертонией, ишемической болезнью сердца, перенесённым инфарктом, пороками сердца, аритмиями, сердечной недостаточностью, а также с диабетом, ожирением, курильщики и те, у кого есть наследственная предрасположенность к сердечным заболеваниям. Возраст старше 50 лет тоже повышает риск.

Врач отмечает, что если одышка появилась внезапно и сопровождается болью в груди, холодным потом, тошнотой или потерей сознания, нужно вызывать скорую. Если она усиливается со временем, появляется в покое или мешает спать, требуется визит к кардиологу. Не списывайте это на возраст или усталость.

«Одышка — это сигнал. Если она возникает при нагрузке, которая раньше давалась легко, или не проходит после отдыха — это повод проверить сердце. Не ждите, пока станет хуже. Кардиолог, ЭКГ и ЭхоКГ дадут ответ», — резюмировал Гаврикин.

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