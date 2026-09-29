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Диетолог рассказала, сколько орехов можно есть в день

Диетолог рассказала, сколько орехов можно есть в день
Сколько орехов можно есть в день
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​Диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова рассказала «Чемпионату», сколько орехов можно есть в день. По словам врача, для здорового взрослого человека разумной ориентировочной порцией орехов можно считать 20-30 г в день, то есть небольшую горсть. Это количество позволяет получить полезные жирные кислоты, белок, клетчатку, магний, витамин Е и другие нутриенты, не создавая слишком большой дополнительной калорийной нагрузки. При этом универсальной нормы для всех не существует: необходимое количество зависит от общей калорийности рациона, уровня физической активности и индивидуальных целей.

«Несмотря на высокую энергетическую ценность, орехи могут хорошо насыщать. Это связано с сочетанием жиров, белка и пищевых волокон, которые способствуют более продолжительному ощущению сытости. Кроме того, орехи требуют пережёвывания и обычно употребляются медленнее, чем многие сладкие или ультраобработанные перекусы. Поэтому небольшая порция орехов может помочь не прибегать к частым перекусам между основными приёмами пищи. Однако это не означает, что орехи автоматически способствуют снижению веса: при избытке калорий их употребление также может приводить к набору массы тела», — говорит эксперт.

Основная проблема возникает именно при систематическом превышении порции. В зависимости от вида 100 г орехов могут содержать примерно 550–700 ккал, поэтому незаметное употребление нескольких горстей в течение дня способно существенно увеличить общую калорийность рациона.

Кроме избытка энергии, большое количество орехов может вызывать тяжесть, вздутие и другой желудочно-кишечный дискомфорт, особенно у людей с чувствительным пищеварением. Отдельно стоит учитывать соленые, карамелизированные и шоколадированные варианты: в них дополнительно увеличивается содержание соли, сахара и калорий.

Что касается времени употребления, строгого «лучшего» часа для орехов не существует. Их можно есть утром, добавлять в обед или использовать в качестве небольшого перекуса. Гораздо важнее количество и общий рацион. Например, орехи можно сочетать с натуральным йогуртом, фруктами или кашей, чтобы сделать приём пищи более питательным и сбалансированным.

Таким образом, для большинства здоровых взрослых хороший ориентир — небольшая горсть орехов в день, преимущественно несолёных и без добавленного сахара. При этом их следует воспринимать не как отдельный продукт, который необходимо есть в строго определённое время, а как часть общего сбалансированного рациона. Если человек контролирует вес, важно учитывать орехи в общей калорийности дня, а не добавлять их к рациону без учёта других продуктов.

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