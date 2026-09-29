Психиатр объяснил, как терапия током может помочь в лечении депрессии

Психиатр Вячеслав Кисов объяснил в рубрике «Теперь вы знаете», как терапия током может помочь в лечении депрессии. Для лечения разрешили применять аппаратные методы. Электросудорожная терапия и акупунктура токами высокой частоты — новые методы в стандарте лечения депрессии в России. Оба метода связаны с воздействиями электрических импульсов.

«Акупунктура токами высокой частоты — это когда на биологически активные точки на теле человека воздействуют не иглами, как при «классической» акупунктуре, а слабым электромагнитным излучением крайне высокой частоты», — говорит врач.

Основная логика остаётся той же самой — медикаментозное лечение, психотерапия и в отдельных случаях методы биологической терапии. Прямо включено диспансерное наблюдение, то есть акцент делается не только на лечении депрессивного эпизода, но и на дальнейшей тактике ведения пациента. Роль психотерапии усилилась примерно в 1,5 раза — было 10 сеансов, сейчас 14. Это просто расширение подхода, а не смена самой парадигмы.

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