Невролог рассказала, предотвращает ли музыка возникновение деменции

Невролог Елена Жураковская рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», предотвращает ли музыка возникновение деменции. Прямых доказательств тому пока нет. Наблюдательные исследования иногда находят связь между музыкальной активностью и меньшим риском когнитивного снижения, но они не доказывают причинно-следственную связь.

«При этом музыкальные занятия могут косвенно поддерживать факторы, важные для здоровья мозга: физическую активность, общение, эмоциональное благополучие и интеллектуальную вовлечённость. Есть исследования, подтверждающие положительное влияние музыки на симптомы депрессии. Депрессия — один из факторов развития деменции у пожилых. Поэтому музыкальные занятия или регулярное прослушивание музыки можно использовать в качестве одного из составляющих профилактики деменции», — говорит врач.

Есть данные о положительном влиянии музыки на сердечно-сосудистую систему. Например, арии Джузеппе Верди, как оказалось, прекрасно синхронизированы с сердечным ритмом, нарушения которого часто встречаются у пожилых и могут быть причиной инсультов.

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