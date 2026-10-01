Кардиолог рассказала, как регулярное употребление кофе влияет на сердце и давление

Кофе давно перестал быть просто утренним ритуалом и превратился в один из самых изучаемых напитков в мире. О том, как регулярное употребление кофе на самом деле влияет на сердечно-сосудистую систему, рассказала в беседе с «Чемпионатом» Надежда Кесян, врач-терапевт, кардиолог клиники «Евроонко» в Краснодаре.

Десятилетиями кардиологи предостерегали пациентов с заболеваниями сердца от употребления кофеина, связывая его со скачками давления и аритмией. Однако современные масштабные исследования кардинально изменили взгляд науки на этот напиток.

Один из главных страхов, связанных с кофе, — это мгновенное повышение артериального давления. Доля правды в этом есть, но дьявол кроется в деталях. Если вы пьёте кофе редко, то одна чашка действительно может вызвать краткосрочный скачок давления на 5-15 мм рт. ст. за счёт выброса адреналина и временного сужения сосудов.

Однако у людей, которые пьют кофе ежедневно, организм адаптируется. Аденозиновые рецепторы блокируются на постоянной основе, и сосуды перестают остро реагировать на кофеин. В результате регулярная привычка практически не влияет на средний уровень давления в течение суток и не приводит к развитию хронической гипертензии.

Для гипотоников — людей с пониженным давлением — регулярный кофе выступает в роли мягкого и безопасного тоника, помогая поднять давление до комфортной нормы и избавиться от утренней вялости.

Долгое время считалось, что кофеин «изнашивает» сердце, заставляя его биться быстрее, и провоцирует опасные сбои ритма. Сегодня доказано обратное: умеренное употребление кофе снижает риск развития мерцательной аритмии примерно на 11%.

Компоненты кофе обладают выраженным антифибротическим действием — они препятствуют замещению здоровой ткани сердца соединительной (рубцовой), что защищает орган от электрической нестабильности. Временное ускорение пульса сразу после чашки кофе — это нормальная физиологическая реакция, которая у здорового человека проходит бесследно в течение получаса.

С точки зрения влияния на сердечно-сосудистую систему между зерновым и быстрорастворимым кофе есть технологическая разница, определяющая их свойства.

Натуральный зерновой кофе — лидер по концентрации защитных полифенолов и антиоксидантов. Однако в нефильтрованном зерновом кофе, например, сваренном в турке или френч-прессе, содержится органическое вещество кафестол. Кафестол способен незначительно повышать уровень «плохого» холестерина в крови. Чтобы убрать его, достаточно пропускать кофе через бумажный фильтр.

В процессе производства растворимого кофе (выпаривания или сублимации) разрушается часть антиоксидантов, а содержание кофеина падает примерно в 1,5-2 раза по сравнению с чашкой фильтр-кофе. Но есть и плюс: в растворимом напитке практически отсутствует кафестол.

Крупное исследование на базе UK Biobank показало, что регулярное употребление и растворимого, и натурального кофе в объёме двух-трёх чашек в день одинаково эффективно снижает риски сосудистых катастроф.

Многие считают, что кофе без кофеина — это пустая «химия». На самом деле качественный декаф производят с помощью деликатного вымывания кофеина водой (водный метод), сохраняя до 80-90% полезных полифенолов и антиоксидантов.

Для сердца декаф — идеальная альтернатива в случаях, если диагностирована тяжёлая неконтролируемая гипертония или острая форма аритмии. Он даёт сосудам ту же антиоксидантную защиту и снижает риски ишемической болезни сердца, но при этом вообще не стимулирует нервную систему, не ускоряет пульс и не поднимает давление.

В интернете популярна теория, согласно которой кофейное зерно состоит из двух слоёв: наружного (где содержится бодрящий кофеин) и внутреннего (где находится расслабляющий алкалоид теобромин). Утверждается, будто в растворимом кофе верхний слой счищают, оставляя только теобромин, из-за чего через 20-30 минут после чашки такого напитка человека резко клонит в сон.

С точки зрения науки и биохимии это миф. Никакого «разделения слоёв» при производстве не существует — зерно перерабатывается целиком. Содержание теобромина в кофейных зёрнах ничтожно мало (его там в десятки раз меньше, чем в какао или плитке тёмного шоколада). Он просто не способен вызвать засыпание или сильное падение давления.

Почему же тогда после кофе хочется спать? Этому есть научное объяснение. Кофеин не даёт нам дополнительную энергию, он лишь временно блокирует рецепторы аденозина (гормона усталости). Пока кофеин работает, аденозин продолжает накапливаться. Примерно через 30-40 минут печень расщепляет кофеин, и вся накопившаяся масса аденозина лавиной обрушивается на рецепторы. Организм мгновенно чувствует сильную усталость. Этот эффект одинаково проявляется как от растворимого, так и от натурального крепкого кофе.

Европейское общество кардиологов (ESC) и Американская кардиологическая ассоциация (AHA) сходятся во мнении, что безопасной и даже полезной нормой для взрослого человека являются три-четыре чашки качественного кофе в день (около 300-400 мг кофеина).

Надежда Кесян подчёркивает: вся доказанная польза относится исключительно к чёрному кофе — фильтр, эспрессо, американо. Популярные напитки с добавлением жирных сливок, карамели и сладких сиропов превращаются в калорийные десерты, которые провоцируют ожирение и сводят на нет все антиоксидантные свойства кофеина.

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