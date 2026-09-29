Трейл «Воронки» пройдёт в Уфе 4 октября
Трейл «Воронки» пройдёт в Уфе 4 октября. Стартовый городок будет расположен на территории ДОЛ «Чайка» (Шафиева 1А).
В программе несколько дистанций на выбор. Участники смогут попробовать себя в забегах на 15 км, 10 км, 5 км, 800 м, 500 м, 200 м.
Расписание
- 9:40 – открытие соревнований, гимны;
- 9:50 — брифинг участников на 15 км и 10 км;
- 10:00 – масс-старт 15 км и 10 км;
- 10:05 – построение и брифинг участников на 5 км (бег и скандинавская ходьба);
- 10:15 – масс-старт на 5 км и северная (скандинавская) ходьба;
- 12:00 – детские забеги на 200 м (4-6 лет);
- 12:20 – детские забеги на 500 м и 1000 м (7-10 лет);
- 12:40 – детские забеги на 800 м (11-15 лет);
- 13:00 – закрытие дистанций;
- 13:30-14:00 – награждение победителей и закрытие соревнований.
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