Трейл «Воронки» пройдёт в Уфе 4 октября. Стартовый городок будет расположен на территории ДОЛ «Чайка» (Шафиева 1А).

В программе несколько дистанций на выбор. Участники смогут попробовать себя в забегах на 15 км, 10 км, 5 км, 800 м, 500 м, 200 м.

Расписание

9:40 – открытие соревнований, гимны;

9:50 — брифинг участников на 15 км и 10 км;

10:00 – масс-старт 15 км и 10 км;

10:05 – построение и брифинг участников на 5 км (бег и скандинавская ходьба);

10:15 – масс-старт на 5 км и северная (скандинавская) ходьба;

12:00 – детские забеги на 200 м (4-6 лет);

12:20 – детские забеги на 500 м и 1000 м (7-10 лет);

12:40 – детские забеги на 800 м (11-15 лет);

13:00 – закрытие дистанций;

13:30-14:00 – награждение победителей и закрытие соревнований.

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