Благотворительный забег «Вместе против инсульта» пройдёт в Москве 10 октября

Благотворительный забег «Вместе против инсульта» пройдёт в Москве 10 октября. Место проведения старта — ВДНХ. К участию приглашаются все желающие.

Попробовать свои силы смогут как взрослые, так и дети. В программе старты на 1 км, 2,5 км и 5 км.

Расписание

9:00 — открытие стартово-финишного городка, начало выдачи стартовых пакетов;

11:40 — разминка на дистанцию 1 км;

12:00 — старт дистанции на 1 км;

12:20 — награждение призёров забега на 1 км;

12:30 — разминка на дистанцию 2,5 км;

12:50 — старт дистанции 2,5 км;

13:20 — награждение призёров забега на 2,5 км;

13:30 — разминка на дистанцию 5 км;

13:50 — старт дистанции 5 км;

14:30 — награждение призёров забега на 5 км;

14:40 — награждение по итогам командного первенства;

15:00 — закрытие мероприятия.

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