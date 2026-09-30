Диетолог объяснила, кому не стоит злоупотреблять виноградом

​Диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова объяснила в беседе с «Чемпионатом», кому не стоит злоупотреблять виноградом. Виноград действительно относится к достаточно сладким фруктам: в среднем в 100 г содержится около 15–20 г углеводов, поэтому при большой порции количество сахаров быстро увеличивается. Кроме того, виноград легко есть «незаметно» — несколько ягод превращаются в целую большую гроздь. Поэтому проблема обычно не в самом винограде, а в размере порции. Например, 80 г винограда — это примерно 10–12 ягод и около 12–16 г углеводов в зависимости от сорта.

«Он содержит достаточно много природных сахаров и при этом относительно легко переедается. Если съесть большую порцию за один раз, это может существенно увеличить углеводную нагрузку рациона. Но называть виноград «вредным» или принципиально более тяжёлым для пищеварения, чем другие фрукты, неправильно», — объясняет эксперт.

Прямых универсальных противопоказаний у свежего винограда немного. При сахарном диабете его не нужно полностью исключать: Американская диабетическая ассоциация относит цельные фрукты к допустимым продуктам, но рекомендует учитывать их углеводы и размер порции.

При синдроме раздражённого кишечника виноград у некоторых людей может усиливать вздутие или другие симптомы, поэтому ориентироваться нужно на индивидуальную переносимость и рекомендации врача/диетолога. При хронической болезни почек ограничения определяются прежде всего уровнем калия и индивидуальной диетой; сам виноград при этом не относится к наиболее богатым калием фруктам.

Тёмные сорта содержат больше полифенольных соединений, связанных с пигментами кожицы, однако это не означает, что светлый виноград «вреднее». Для контроля веса и сахара гораздо важнее количество съеденного винограда, чем его цвет.

Для большинства здоровых людей разумная ориентировочная порция — 80–100 г за один приём, то есть небольшая горсть. Лучше есть ягоды целиком, а не заменять их соком: цельный фрукт содержит клетчатку и лучше насыщает.

Специального «правильного» времени суток для винограда нет. Его можно есть утром, днём или как часть перекуса. При склонности к рефлюксу или дискомфорту в ЖКТ лучше ориентироваться на личную переносимость и не есть большие порции непосредственно перед сном; при ночных симптомах ГЭРБ рекомендуется оставлять не менее трёх часов до положения лёжа.

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