Гастроэнтеролог объяснил, почему живот может урчать даже без чувства голода

Урчание в животе не всегда сигнализирует о голоде. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказал врач-гастроэнтеролог клиники «Евроонко» Владимир Логинов.

По словам специалиста, урчание — это звук, который возникает при продвижении газа и жидкости по желудочно-кишечному тракту во время перистальтики. Этот процесс не связан с ощущением голода: гладкие мышцы кишки постоянно совершают ритмичные сокращения, перемещая содержимое из зоны высокого давления в зону низкого. Пузырьки газа и жидкость при этом вибрируют и издают характерный звук.

Врач отметил, что натощак урчание слышно лучше, поскольку в кишке мало плотного содержимого, а доля газа и жидкости выше. Однако, по словам Логинова, настораживать должно не само урчание, а исчезновение кишечных шумов на фоне боли. Это может указывать на парез или механическую непроходимость кишечника — состояния, требующие срочной медицинской помощи.

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