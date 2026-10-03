15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Гастроэнтеролог объяснил, почему живот может урчать даже без чувства голода

Гастроэнтеролог объяснил, почему живот может урчать даже без чувства голода
Почему живот может урчать даже без чувства голода
Комментарии

Урчание в животе не всегда сигнализирует о голоде. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказал врач-гастроэнтеролог клиники «Евроонко» Владимир Логинов.

По словам специалиста, урчание — это звук, который возникает при продвижении газа и жидкости по желудочно-кишечному тракту во время перистальтики. Этот процесс не связан с ощущением голода: гладкие мышцы кишки постоянно совершают ритмичные сокращения, перемещая содержимое из зоны высокого давления в зону низкого. Пузырьки газа и жидкость при этом вибрируют и издают характерный звук.

Врач отметил, что натощак урчание слышно лучше, поскольку в кишке мало плотного содержимого, а доля газа и жидкости выше. Однако, по словам Логинова, настораживать должно не само урчание, а исчезновение кишечных шумов на фоне боли. Это может указывать на парез или механическую непроходимость кишечника — состояния, требующие срочной медицинской помощи.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Как мужчине одеться в зал: тренды в экипировке для фитнеса на осень 2026 года Как мужчине одеться в зал: тренды в экипировке для фитнеса на осень 2026 года
Чем полезна рукола? Врач разобрал её состав и назвал ценные свойства Чем полезна рукола? Врач разобрал её состав и назвал ценные свойства
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android