Нутрициолог рассказала, полезен ли чай с лимоном

Чай с лимоном может принести пользу, но только при правильном приготовлении. Об этом «Чемпионату» рассказала дипломированный нутрициолог и превентивный диетолог Виктория Кострова.

По её словам, витамин C очень капризен и начинает разрушаться уже при температуре выше 60 градусов. Поэтому бросать лимон в крутой кипяток бессмысленно: за пару минут от витамина останется только цитрусовый аромат.

При этом польза лимона не ограничивается витаминами. Органические кислоты из сока стимулируют выработку ферментов для пищеварения и помогают лучше усваивать антиоксиданты чайного листа. А в кожуре сосредоточены эфирные масла и биофлавоноиды — они не боятся высокой температуры, поддерживают тонус сосудов и дают мягкий противовоспалительный эффект.

Пить такой чай специалист советует без сахара: он провоцирует резкий выброс инсулина и усиливает воспалительные процессы, перечёркивая пользу антиоксидантов. Людям с обострением гастрита или рефлюксом крепкий кислый чай натощак не подойдёт из-за риска изжоги. А чтобы защитить зубную эмаль от кислот, после напитка достаточно сполоснуть рот чистой водой.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.