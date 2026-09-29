«Максима Кросс Классик» пройдёт в Московской области 18 октября

«Максима Кросс Классик» от команды ZELRUN — осенний кросс по живописному маршруту с естественным рельефом и сменой покрытий. Соревнование пройдёт 18 октября на территории конноспортивного комплекса «Максима Парк» в Дмитровском районе Московской области и подойдёт тем, кто любит скорость и хочет получить новые впечатления от бега.

Ширина трассы на всем её протяжении составит 6–8 метров. Такой простор позволит выбирать траекторию, маневрировать в группе и обгонять соперников. По ходу дистанции будут чередоваться подстриженный газон, грунтовые дорожки и кварцевый песок.

В программе «Максима Кросс Классик»: детский забег на 500 м; индивидуальные забеги на 3, 7,5 и 15 км; эстафета 2×7,5 км для мужских, женских и смешанных команд. В каждом забеге, кроме детского, борьба будет идти только в абсолютном зачёте за 1–3-е места. Возрастные категории не предусмотрены. Побеждает тот участник, который первым придёт на финиш. Победители и призёры получат кубки и дипломы, а все финишёры — медали.

Скорости и спортивного азарта кроссу добавят мастера спорта и победители крупных забегов. На дистанцию 15 км выйдет Иван Панфёров — мастер спорта по лёгкой атлетике и шестикратный победитель забега «Апрель». Александра Бородинова, победительница марафонов в Хельсинки и Алматы, выступит в паре с Эдуардом Хисамовым в смешанной эстафете. Ещё одну команду составят рекордсменка России в беге на 100 км, мастер спорта международного класса Юлия Рыжанкова и мастер спорта по лёгкой атлетике Иван Моторик.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.