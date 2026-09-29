Открылась регистрация на 58-й зимний марафон «Дорога жизни»

31 января 2027 года в Ленинградской области состоится 58-й зимний марафон «Дорога жизни», посвящённый 83-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Регистрация на марафонскую дистанцию 42,2 км уже открыта.

Основной маршрут марафона традиционно пройдёт по легендарной Дороге жизни — от мемориала «Разорванное кольцо» на западном берегу Ладожского озера до мемориала «Цветок жизни».

Регистрация на марафонскую дистанцию уже открыта на сайте «Лиги Героев». Регистрация на дистанции 1, 5 и 10 км будет доступна позже. Для отдельных категорий участников сохранена возможность зарегистрироваться на специальных условиях.

Скидка 100% предоставляется:

участникам с ограниченными возможностями;

ветеранам Великой Отечественной войны;

детям Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.

Скидка 50% предоставляется:

ветеранам боевых действий;

участникам СВО;

пенсионерам;

многодетным.

Скидка 30% предоставляется:

студентам.

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