Открылась регистрация на 58-й зимний марафон «Дорога жизни»

31 января 2027 года в Ленинградской области состоится 58-й зимний марафон «Дорога жизни», посвящённый 83-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Регистрация на марафонскую дистанцию 42,2 км уже открыта.
Основной маршрут марафона традиционно пройдёт по легендарной Дороге жизни — от мемориала «Разорванное кольцо» на западном берегу Ладожского озера до мемориала «Цветок жизни».
Регистрация на марафонскую дистанцию уже открыта на сайте «Лиги Героев». Регистрация на дистанции 1, 5 и 10 км будет доступна позже. Для отдельных категорий участников сохранена возможность зарегистрироваться на специальных условиях.
Скидка 100% предоставляется:
- участникам с ограниченными возможностями;
- ветеранам Великой Отечественной войны;
- детям Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.
Скидка 50% предоставляется:
- ветеранам боевых действий;
- участникам СВО;
- пенсионерам;
- многодетным.
Скидка 30% предоставляется:
- студентам.
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