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Врач объяснила, как музыка помогает пациентам во время реабилитации

Врач объяснила, как музыка помогает пациентам во время реабилитации
Как музыка помогает во время реабилитации
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Врач-невролог Елена Жураковская объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», как музыка помогает пациентам во время реабилитации. Музыка давно используется в реабилитации и развивающих занятиях для детей. Существует метод лечения, который называется музыкотерапия. Еще Авиценна называл музыку одним из нелекарственных способов лечения наряду с диетой и положительными эмоциями. Музыкотерапия позволяет успокоиться, сконцентрироваться, улучшить мозговую деятельность.

«Музыка входит в программы помощи людям с деменцией прежде всего как немедикаментозный способ поддержать контакт, активность и эмоциональное состояние. Занятия музыкой могут вызывать интерес и удовольствие, а это очень важно для любого человека с хроническим заболеванием», — говорит эксперт.

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Прослушивание музыки задействует практически все отделы мозга, включая те, которые отвечают за память, познавательные процессы, двигательную активность, настроение. Также под влиянием музыки увеличивается выработка дофамина и эндорфинов — гормонов радости, и может снижаться выработка кортизола — гормона стресса.

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