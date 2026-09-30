Эксперт объяснила, почему не стоит постоянно менять педиатра

Старший врач-педиатр АО «Медицина» Екатерина Морозова объяснила в беседе с «Чемпионатом», почему стоит наблюдаться у одного педиатра с рождения до 18 лет. На фоне общего тренда на узкую медицинскую специализацию всё больше родителей и врачей задумываются о системной ответственности за здоровье ребёнка. Когда каждый симптом ведёт к разным специалистам, а каждый диагноз трактуется по-своему, теряется главное — целостный подход. Именно поэтому всё большее значение приобретает практика педиатра-куратора, единого врача, который сопровождает ребёнка с рождения до совершеннолетия.

Такой педиатр не просто лечит ОРВИ и назначает прививки. Он хорошо знает личную и медицинскую историю пациента: особенности развития, аллергии, наследственность, эмоциональные реакции, семейную обстановку. И, что важно — он координирует рекомендации узких специалистов, не позволяя потеряться в потоке разрозненных мнений.

«Когда у ребёнка один постоянный врач, он не просто получает лечение — он окружён вниманием и пониманием. Мы знаем, с чем он сталкивался раньше, как реагирует на стресс и что именно для него работает», — объясняет врач.

В условиях узкой специализации именно куратор несёт общую ответственность за здоровье ребёнка. Он связывает между собой диагностику, лечение, профилактику, психологическую поддержку. Родителям не нужно разбираться в сложной медицине и решать, чьё мнение важнее — всё это делает педиатр-наставник.

Такой подход особенно важен в экстренных ситуациях — например, при внезапной госпитализации. Родители могут быть в растерянности и эмоциональном стрессе, но врач, хорошо знающий ребёнка, может быстро предоставить всю необходимую информацию коллегам и остаться на связи. Это снижает риски, ускоряет диагностику и уменьшает тревожность.

Помимо прочего, постоянный контакт с одним врачом формирует доверие — и у родителей, и у ребёнка. А это значит, что назначенные меры будут соблюдаться точнее, а любые отклонения в состоянии — замечены вовремя.

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